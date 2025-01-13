«Барса» грохнула «Реал» в Суперкубке Испании, «МЮ» выбил «Арсенал» из Кубка Англии, «Атлетико» выиграл 1-й круг Ла Лиги, фанат СКА купил билеты на несуществующие места и другие новости

1. 🏆«Барселона» выиграла Суперкубок Испании, забив «Реалу» 4 гола в 1-м тайме – 5:2! У Рафиньи 2+1, Шченсного удалили на 57-й минуте за фол против Мбаппе, у Левандовского гол с пенальти и ассист на Ямаля.
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