Bentley Silverstone — самый странный и некрасивый Bentley из всех, что вы видели

Если вы по богаты, но не просто можете позволить себе 3-4 раза в год съездить за границу и менять автомобиль каждые 2 года, а являетесь владельцем гигантской суперяхты с вертолетной площадкой, подводной лодкой и золотым унитазом с подогревом рундука, то у вас есть возможность обратиться.