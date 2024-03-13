Bentley Silverstone — самый странный и некрасивый Bentley из всех, что вы видели

Если вы по богаты, но не просто можете позволить себе 3-4 раза в год съездить за границу и менять автомобиль каждые 2 года, а являетесь владельцем гигантской суперяхты с вертолетной площадкой, подводной лодкой и золотым унитазом с подогревом рундука, то у вас есть возможность обратиться.
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