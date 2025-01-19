Не выкидывайте старые пульты от ТВ, а ещё лучше покупайте, реально дельная и новая идея в интернете

Чтобы повторить данную идею, вам понадобится всего один старый пульт. Я их покупаю в небольшой мастерской, где занимаются продажей и ремонтом ТВ.
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