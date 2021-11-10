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Победители конкурса фотографий погоды Weather Photographer of the Year 2021

Победители конкурса фотографий погоды Weather Photographer of the Year 2021

Жюри конкурса Weather Photographer of the Year, организованного Королевским метеорологическим обществом Великобритании при поддержке AccuWeather, назвали победителей этого года: в их число вошел россиянин Евгений Борисов, который занял второе место.

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