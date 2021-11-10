Победители конкурса фотографий погоды Weather Photographer of the Year 2021

Жюри конкурса Weather Photographer of the Year, организованного Королевским метеорологическим обществом Великобритании при поддержке AccuWeather, назвали победителей этого года: в их число вошел россиянин Евгений Борисов, который занял второе место.
Жюри конкурса Weather Photographer of the Year, организованного Королевским метеорологическим обществом Великобритании при поддержке AccuWeather, назвали победителей этого года: в их число вошел россиянин Евгений Борисов, который занял второе место.
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