Олег Васильев: «Тутберидзе скорее заложница той империи, которую сама создала. Это определенный имидж, надежды окружающих, давление со всех сторон»

«В чем заключалось тренерское величие таких специалистов, как Ксенофонтов или Москвин? Они были прежде всего абсолютными фанатами своего дела.
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