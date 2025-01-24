Пискарев: комиссия ГД утвердит проект об исключении иноагентов из просвещения

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела Российской Федерации планирует утвердить пакет законопроектов о полном исключении иностранных агентов из процесса просвещения и образования в стране.
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