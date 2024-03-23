НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Сага о ротном миномете в РККА. Принятие на вооружение

Сага о ротном миномете в РККА. Принятие на вооружение

– Можно и в логарифмической линейке увидеть предмет для забивания гвоздей!В ней есть протяжённость и известная масса!Но это будет десятая, двадцатая функция предмета, в то время, как с помощью логарифмической линейки можно считать!Ю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх