Сага о ротном миномете в РККА. Принятие на вооружение

– Можно и в логарифмической линейке увидеть предмет для забивания гвоздей!В ней есть протяжённость и известная масса!Но это будет десятая, двадцатая функция предмета, в то время, как с помощью логарифмической линейки можно считать!Ю.
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