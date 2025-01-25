По всей России проходит патриотическая акция "Блокадная ласточка", посвященная 81-летию снятия блокады города-героя Ленинграда.
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По всей России проходит патриотическая акция "Блокадная ласточка", посвященная 81-летию снятия блокады города-героя Ленинграда.