Наблюдатель Меркачева: экс-замглавы Минпросвещения Ракова содержится в одной камере с рецидивисткой

Никола ЗуевПолитикаНаблюдатель Меркачева: экс-замглавы Минпросвещения Ракова содержится в одной камере с рецидивисткой Москва, 9 октября. Арестованная бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова делит одну камеру с рецидивисткой.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПятнистыйАрестовали- по делом. А если мест других больше нет в СИЗО? Ничего страшного, пусть привыкает к реалиям жизни. И еще, я что то не понял, что такого страшного произошло, Ракову побила рецидивистка, ее унизили или обидели?Комментировать
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