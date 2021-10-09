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Наблюдатель Меркачева: экс-замглавы Минпросвещения Ракова содержится в одной камере с рецидивисткой

Наблюдатель Меркачева: экс-замглавы Минпросвещения Ракова содержится в одной камере с рецидивисткой

Москва, 9 октября. Арестованная бывшая замглавы Министерства просвещения РФ Марина Ракова делит одну камеру с рецидивисткой.

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Александр Пятнистый
Арестовали- по делом. А если мест других больше нет в СИЗО? Ничего страшного, пусть привыкает к реалиям жизни. И еще, я что то не понял, что такого страшного произошло, Ракову побила рецидивистка, ее унизили или обидели?

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