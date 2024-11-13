В Краснорском крае следователи и общественники обсудили с молодежью тематику межнационального согласия

В рамках Всероссийской акции «Нет – ненависти и вражде» представители следственного подразделения МО МВД России «Канский» и председатель Общественного совета при МО МВД России «Канский» Максим Нашивочников встретились с активом молодежных движений, с которым обсудили важность межнационального согласия.