В Краснорском крае следователи и общественники обсудили с молодежью тематику межнационального согласия

В рамках Всероссийской акции «Нет – ненависти и вражде» представители следственного подразделения МО МВД России «Канский» и председатель Общественного совета при МО МВД России «Канский» Максим Нашивочников встретились с активом молодежных движений, с которым обсудили важность межнационального согласия.
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