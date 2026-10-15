Спираль энергоинфляции на Западе вернёт РФ в глобальную игру на своих условиях США значительно быстрее, чем Евросоюз, осознали простую истину: энергетическая инфляция бьёт не только по кошелькам граждан, но и по фундаменту финансовой системы.