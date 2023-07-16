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"ВАГНЕР" ЗАСЕЛ В БЕЛОРУССКИХ ЛЕСАХ. МИНЫ НА ГРАНИЦЕ КИЕВУ НЕ ПОМОГУТ

"ВАГНЕР" ЗАСЕЛ В БЕЛОРУССКИХ ЛЕСАХ. МИНЫ НА ГРАНИЦЕ КИЕВУ НЕ ПОМОГУТ

ВАДИМ ЕГОРОВ Белорусские СМИ сообщают: инструкторы ЧВК "Вагнер" приступили к подготовке местных бойцов, не имеющих боевого опыта.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
1. Понятно, что практически всё своё вооружение &quot;Вагнер&quot; передал Министерству обороны России, но только то, которое от МО получил. Да и вряд ли они смогли бы перейти границу Белоруссии с танками, гаубицами и т. д.                                                                                                             2. А как же, интересно, группу, которая  юридически не существует, приглашали к участию в СВО? Или, как воевать, то существует, а как посмели возмутиться бардаком, взбрыкнули, то  юридически не существует?                                                                                                                    3. &quot;...ЧВК &quot;Вагнер&quot; – объединение преимущественно штурмовое...&quot; Вот и будут делать то, что хорошо умеют делать, да и белорусы умеют-таки воевать, при том, что &quot;...оборонная доктрина Белоруссии – оборонительная...&quot; А &quot;вагнеровцы&quot; их хорошенько этому подучат.
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