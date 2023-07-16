ВАДИМ ЕГОРОВ Белорусские СМИ сообщают: инструкторы ЧВК "Вагнер" приступили к подготовке местных бойцов, не имеющих боевого опыта.
"ВАГНЕР" ЗАСЕЛ В БЕЛОРУССКИХ ЛЕСАХ. МИНЫ НА ГРАНИЦЕ КИЕВУ НЕ ПОМОГУТ
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
1. Понятно, что практически всё своё вооружение "Вагнер" передал Министерству обороны России, но только то, которое от МО получил. Да и вряд ли они смогли бы перейти границу Белоруссии с танками, гаубицами и т. д. 2. А как же, интересно, группу, которая юридически не существует, приглашали к участию в СВО? Или, как воевать, то существует, а как посмели возмутиться бардаком, взбрыкнули, то юридически не существует? 3. "...ЧВК "Вагнер" – объединение преимущественно штурмовое..." Вот и будут делать то, что хорошо умеют делать, да и белорусы умеют-таки воевать, при том, что "...оборонная доктрина Белоруссии – оборонительная..." А "вагнеровцы" их хорошенько этому подучат.
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