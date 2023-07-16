"ВАГНЕР" ЗАСЕЛ В БЕЛОРУССКИХ ЛЕСАХ. МИНЫ НА ГРАНИЦЕ КИЕВУ НЕ ПОМОГУТ

НП

Наталья Павлова

1. Понятно, что практически всё своё вооружение "Вагнер" передал Министерству обороны России, но только то, которое от МО получил. Да и вряд ли они смогли бы перейти границу Белоруссии с танками, гаубицами и т. д. 2. А как же, интересно, группу, которая юридически не существует, приглашали к участию в СВО? Или, как воевать, то существует, а как посмели возмутиться бардаком, взбрыкнули, то юридически не существует? 3. "...ЧВК "Вагнер" – объединение преимущественно штурмовое..." Вот и будут делать то, что хорошо умеют делать, да и белорусы умеют-таки воевать, при том, что "...оборонная доктрина Белоруссии – оборонительная..." А "вагнеровцы" их хорошенько этому подучат.