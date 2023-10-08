Кожевников считает, что Рябыкин сильно рискует, приходя на пост главного тренера «Витязя»

Подмосковный клуб решился на перестановку.Подмосковный клуб решился на перестановку.Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера подмосковного «Витязя».
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