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Ультраправые в Германии достигли нового рекордного уровня популярности

Ультраправые в Германии достигли нового рекордного уровня популярности

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» достигла нового рекордного уровня популярности среди избирателей, следует из результатов опроса института Infratest, опубликованных 6 августа газетой Oldenburger Onlinezeitung.

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