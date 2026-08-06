Ультраправые в Германии достигли нового рекордного уровня популярности

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» достигла нового рекордного уровня популярности среди избирателей, следует из результатов опроса института Infratest, опубликованных 6 августа газетой Oldenburger Onlinezeitung.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии