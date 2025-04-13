В Рязанской области в начале следующей недели будет +20 градусов

Уже ко вторнику придёт теплый антициклон, и воздух прогреется до +20 градусов. По предварительным оценками синоптика, к пятнице сохранится тёплая погода, а в некоторых районах температура прогреется до +24 градусов.
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