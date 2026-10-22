Но коллектив - это вся команда, а не только самые результативные игроки. С Махачкалой лёгкой прогулки не будет «Спорт уик-энд» обсудил перипетии борьбы в чемпионате России с экс-нападающим московских «Спартака», «Динамо» и «Локомотива», бывшим главным тренером «красно-зелёных» Владимиром Эштрековым.
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