Но коллектив - это вся команда, а не только самые результативные игроки. С Махачкалой лёгкой прогулки не будет «Спорт уик-энд» обсудил перипетии борьбы в чемпионате России с экс-нападающим московских «Спартака», «Динамо» и «Локомотива», бывшим главным тренером «красно-зелёных» Владимиром Эштрековым.