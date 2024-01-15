Вкусно, как в детстве! Мало кто знает, что вареники пришли к нам… из Турции. И получили свое название не от слова «варенье», а от слова «варить».
Ленивые вареники: быстрый рецепт без муки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Ребров
а вы на какой слог ударение делаете😂😂😂
Ответить
11 час.
Татьяна Толмачева
Зачем соль морская? Обычная, что - не зайдет? "Вареники без муки" - тут тебе и мука, и манка, и соль морская
Ответить
11 час.
Тамара Д
Вот просто бесят такие заголовки, кто их этому учит.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии