Будет вкусно
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Будет вкусно

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Ленивые вареники: быстрый рецепт без муки

Ленивые вареники: быстрый рецепт без муки

Вкусно, как в детстве! Мало кто знает, что вареники пришли к нам… из Турции. И получили свое название не от слова «варенье», а от слова «варить».

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Комментарии
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Валерий Ребров
а вы на какой слог ударение делаете😂😂😂
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11 час.
Татьяна Толмачева
Зачем соль морская? Обычная, что - не зайдет? &quot;Вареники без муки&quot; - тут тебе и мука, и манка, и соль морская
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11 час.
Тамара Д
Вот просто бесят такие заголовки, кто их этому учит.
Ответить
5 час.

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