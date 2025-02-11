Телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
В Самаре мошенники похитили у женщины 421 миллион рублей
Комментарии
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Житель Империи
В воображении предстаёт бабушка- божий одуванчик…, но 421 миллион…, всю жизнь копила?
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13 час.
ольга решетникова
деньги ворованные/с откатов и тд. Нажиты мошенничеством и обманом. Поэтому "разложи по банкам" - ну, такое. Всё же на виду. Органы могут задать вопрос "откуда взяла?". Раскидывать по родне - тоже сумма огромная, это ж сколько домов/островов и самолетов покупать придется... В общем, две приятности из этой новости. Обокрали ее наши, а не хохлы. Поэтому их и нашли. И второе - надеюсь, "Бастрыкин" заинтересуется суммой и проверит источник средств. Если с Долиной хотя бы понятно - гастроли, гонорары, то у какой-то "жительницы", без фамилии и должности такие суммы весьма вызывают удивление.
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11 час.
Vlad Kol
Может у вас и деньги есть, не честным путем нажитые….
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10 час.
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