"Система так устроена - никакого сора из избы", - очередной инцидент с мигрантами нашел свое подтверждение

виталий панов

Куда ни "плюнь" везде виноваты русские! В Республиках Средней Азии виноваты русские! Русские уехали в Россию,теперь в Россию на "заработки" едут гастробайтеры и мигранты.Теперь и в России виноваты русские! Что такое надо сделать,чтобы русские были правы? Хуснуллин и Титов требуют ещё больше мигрантов в Россию. Если им так нужны мигранты,как дешёвая рабочая сила,так пускай эти деятели едут к азиатам,и налаживают там производства! И заодно заберут дешёвую рабочую силу с собой!Не нужны они в России.Пускай свои порядки у себя дома наводят! А в России для них должно быть правосудие на первом месте! И слова "ЗАКОН"они боялись,как чёрт ладана!