Politiki.net Мигранты стали пользоваться нашим страхом быть обвиненным в разжигании и других уголовно наказуемых вещах, картина пагубная, руководители школ вынуждены замалчивать проблемы с мигрантами - что бы не оказаться на скамейке подсудимых за условное преследование по национальному признаку.
"Система так устроена - никакого сора из избы", - очередной инцидент с мигрантами нашел свое подтверждение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виталий панов
Куда ни "плюнь" везде виноваты русские! В Республиках Средней Азии виноваты русские! Русские уехали в Россию,теперь в Россию на "заработки" едут гастробайтеры и мигранты.Теперь и в России виноваты русские! Что такое надо сделать,чтобы русские были правы? Хуснуллин и Титов требуют ещё больше мигрантов в Россию. Если им так нужны мигранты,как дешёвая рабочая сила,так пускай эти деятели едут к азиатам,и налаживают там производства! И заодно заберут дешёвую рабочую силу с собой!Не нужны они в России.Пускай свои порядки у себя дома наводят! А в России для них должно быть правосудие на первом месте! И слова "ЗАКОН"они боялись,как чёрт ладана!
Ответить
46 мин.
СТ
Сергей Торопчин
В 80годах мы не насили ножи, МЫ ПРОСТО ОДЕВАЛИ солдатские ремни на брюки. И много звезд оставляли на теле "ИМИГРАНТОВ".
Ответить
29 мин.
YYYYYYY XXXXXXX
Всех мастурбеков в кишлаки, нах из России, обрыдли их ХАРИ...
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии