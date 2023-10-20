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"Система так устроена - никакого сора из избы", - очередной инцидент с мигрантами нашел свое подтверждение

"Система так устроена - никакого сора из избы", - очередной инцидент с мигрантами нашел свое подтверждение

Politiki.net Мигранты стали пользоваться нашим страхом быть обвиненным в разжигании и других уголовно наказуемых вещах, картина пагубная, руководители школ вынуждены замалчивать проблемы с мигрантами - что бы не оказаться на скамейке подсудимых за условное преследование по национальному признаку.

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Комментарии
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виталий панов
Куда ни &quot;плюнь&quot; везде виноваты русские! В Республиках Средней Азии виноваты русские! Русские уехали в Россию,теперь в Россию на &quot;заработки&quot; едут гастробайтеры и мигранты.Теперь и в России виноваты русские! Что такое надо сделать,чтобы русские были правы? Хуснуллин и Титов требуют ещё больше мигрантов в Россию. Если им так нужны мигранты,как дешёвая рабочая сила,так пускай эти деятели едут к азиатам,и налаживают там производства! И заодно заберут дешёвую рабочую силу с собой!Не нужны они в России.Пускай свои порядки у себя дома наводят! А в России для них должно быть правосудие на первом месте! И слова &quot;ЗАКОН&quot;они боялись,как чёрт ладана!
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46 мин.
СТ
Сергей Торопчин
В 80годах мы не насили ножи, МЫ ПРОСТО ОДЕВАЛИ солдатские  ремни на брюки. И много звезд оставляли на теле &quot;ИМИГРАНТОВ&quot;.
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29 мин.
YYYYYYY XXXXXXX
Всех мастурбеков в кишлаки, нах из России, обрыдли их ХАРИ...
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4 мин.

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