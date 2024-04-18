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«Когда помощь нужна — помогите, а потом „не суй свой нос“. Тогда поищите немую бабушку», – свекровь Алексы ответила на обвинения певицы

«Когда помощь нужна — помогите, а потом „не суй свой нос“. Тогда поищите немую бабушку», – свекровь Алексы ответила на обвинения певицы

2 года назад Алекса неожиданно перестала общаться со свекровью и запретила ей видеться с внучкой. Более того, певица не позвала маму супруга на свадьбу, которая состоялась несколько месяцев назад.

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