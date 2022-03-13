Божович об 1:4 с «Динамо»: «Арсенал» не заслужил такой счет. У нас долг перед болельщиками»

Миодраг Божович подвел итоги матча с «Динамо» (1:4). Главный тренер тульского «Арсенала» высказался после матча 21-го тура РПЛ.

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