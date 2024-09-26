Пашинян заявил, что Армения готова изменить конституцию для достижения мира

Власти Армении готовы изменить конституцию республики ради достижения мира с Азербайджаном. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.
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