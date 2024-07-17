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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» пригласил защитника Тихонова на просмотр. Воспитанник СКА провел 4 последних сезона в «Северстали»

Воспитанник СКА провел 4 последних сезона в «Северстали».  В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ на его счету 33 матча за череповецкий клуб и 4 (1+3) очка при полезности «+8» и среднем времени на льду 12:33.

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