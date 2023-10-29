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Нетаньяху в открытую призвал к геноциду арабов

Нетаньяху в открытую призвал к геноциду арабов

«Вы должны помнить, что сделал с вами Амалек*, — говорит наша Библия», заявил израильский премьер. Намёк прозрачнее не бывает, в их Библии приказ, касаемый амалекитян, гласит: «Теперь идите, нападите на амаликитян и полностью уничтожьте все, что принадлежит им.

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Комментарии
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А Кудасов
Однако, очень &quot;смелый&quot; Нетаньяху: такие тут долго не задерживаются и в Тору не попадут. Не Моисей.
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3 д.
Олег Кулебякин
Не добили их
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3 д.
Tania Еременко
Обыкновенный нацист. Это же надо - отправил евреев убивать русских. Тва рь и подо нок.
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3 д.

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