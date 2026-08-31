Российские военные в течение ночи 31 августа ликвидировали над территорией Орловской области шесть беспилотных летательных аппаратов киевского режима, сообщил глава региона Андрей Клычков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин объяснил, п...
- ВВ Запад нанёс себе ...
- Israel Hayom: сам...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым