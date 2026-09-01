Еврокомиссия назначила Кристиана Виганда новым пресс-секретарем

Анита Хиппер покидает пост пресс-секретаря дипломата ЕС Каи Каллас. На её место назначен Кристиан Виганд, ранее работавший в пресс-службе Европейской комиссии и представительстве ЕС в Австрии, объявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинью.
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