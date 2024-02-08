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Байден второй раз за неделю пообщался с мёртвыми

Байден второй раз за неделю пообщался с мёртвыми

На этот раз 81-летний американский лидер рассказал о своём общении с почившим в 2017-м году экс-канцлером Германии Гельмутом Колем.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Теперь понятно ,почему в списках проголосовавших за него числятся умершие еще в 19 веке.....А это что за толпа идиотов собралась вокруг него ?Это поддерживающие ,чтобы не заблудился?
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20 час.
Галина 123
Хитрый Джо, налаживает контакты. Видно чувствует, что недолго осталось куралесить...
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20 час.

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