Театр абсурда
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Театр абсурда

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Осенний «самолётопад» стал кошмаром для ВСУ и Залужного

Осенний «самолётопад» стал кошмаром для ВСУ и Залужного

Bulgarian Military: у украинцев осталось не больше двух десятков МиГ-29 Константин Ольшанский На фото: истребитель МиГ 29 ВВС Украины (Фото: Михаил Почуев/ТАСС) В октябре в небе над зоной СВО значительно активизировались воздушные бои, пишет военный эксперт Бойко Николов, главный редактор влиятельного оборонного издания Bulgarian Military.

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