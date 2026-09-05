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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Победа ЦСКА оценивалась в 1,7% после гола «Зенита» – коэффициент 52.00

ЦСКА выиграл на выезде у «Зенита» в матче седьмого тура Альфа-Банк РПЛ. Гости вели в счете 1:0 до 84-й минуты и пропустили от Александра Соболева.

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