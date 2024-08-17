Как назвать кошку и насмешить окружающих. Истории читателей

Английский писатель Терри Пратчетт советовал выбирать имя для кота, которое разит как молния: «Это особенно важно, когда вы, например, хлопочете на кухне и вдруг замечаете, что пакет с отборным куском вырезки начинает тихо-тихо ползти к краю стола.