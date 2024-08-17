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Как назвать кошку и насмешить окружающих. Истории читателей

Как назвать кошку и насмешить окружающих. Истории читателей

Английский писатель Терри Пратчетт советовал выбирать имя для кота, которое разит как молния: «Это особенно важно, когда вы, например, хлопочете на кухне и вдруг замечаете, что пакет с отборным куском вырезки начинает тихо-тихо ползти к краю стола.

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Комментарии
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Grandad
У друзей был кот Шпаргалкин. Помогал делать уроки.
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2 д.
Алексей Перин
У меня кот Айтишник..хотя так то он Лёва. Просто он всегда спит на клавиатуре.
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2 д.

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