Как назвать кошку и насмешить окружающих. Истории читателей

Английский писатель Терри Пратчетт советовал выбирать имя для кота, которое разит как молния: «Это особенно важно, когда вы, например, хлопочете на кухне и вдруг замечаете, что пакет с отборным куском вырезки начинает тихо-тихо ползти к краю стола.
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