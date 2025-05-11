Возможность применения биометрии для идентификации при покупке алкоголя допустили в Минпромторге

Биометрия может стать альтернативным способом идентификации граждан при покупке товаров с возрастным ограничением, таких как алкоголь, считает статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов.
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