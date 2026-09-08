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«Моей Сафинке пошел третий десяток»: Алсу показала „беременное“ фото в честь 20-летия дочери Сафины

«Моей Сафинке пошел третий десяток»: Алсу показала „беременное“ фото в честь 20-летия дочери Сафины

Старшей дочери Алсу Сафине вчера исполнилось 20 лет. Певица не скрывает, что до сих пор не может поверить: она мама взрослого человека.

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