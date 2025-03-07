📹❗️Малозаметные стратегические крылатые ракеты 3М14Т "Калибр-НК" успешно поразили ветку газопровода и иные объекты (вероятно подстанцию) под Тернополем.
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📹❗️Малозаметные стратегические крылатые ракеты 3М14Т "Калибр-НК" успешно поразили ветку газопровода и иные объекты (вероятно подстанцию) под Тернополем.