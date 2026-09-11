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ACA 207: Алмейда – Гончаров, Корнилов – Ибрагимов и другие бои

12 сентября в Краснодаре состоится турнир АСА 207. Его возглавит поединок экс-чемпиона АСА Евгения Гончарова (23-3) и экс-бойца UFC Жаилтона Алмейды (22-5).

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