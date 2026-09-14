В Тюмень перед форумом TNF и выборами завезли бензин

На АЗС Тюмени появился бензин. Водители, которые ранее стояли по 12 часов в многокилометровых очередях, отмечают в соцсетях, что заправиться теперь можно в течение 10–15 минут, а на сетевых заправках практически нет очередей.
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