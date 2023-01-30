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Американист Рогулёв объяснил политику США в отношении Северной Македонии

Американист Рогулёв объяснил политику США в отношении Северной Македонии

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT объявление посольством США в Северной Македонии открытого конкурса программ, направленных на «развитие демократических институтов» страны.

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