Американист Рогулёв объяснил политику США в отношении Северной Македонии

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT объявление посольством США в Северной Македонии открытого конкурса программ, направленных на «развитие демократических институтов» страны.
Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT объявление посольством США в Северной Македонии открытого конкурса программ, направленных на «развитие демократических институтов» страны.
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