Залужному не поддались ни английский язык, ни Шекспир: Посол Украины в Британии дважды публично опозорился в Лондоне

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный дважды опозорился в Лондоне. Сначала у него возникли трудности с английским языком и он не сумел сказать элементарную фразу, попросил переводчика, а после переврал Шекспира, спутав сюжеты двух знаменитых трагедий, известных каждому школьнику.