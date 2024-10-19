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Залужному не поддались ни английский язык, ни Шекспир: Посол Украины в Британии дважды публично опозорился в Лондоне

Залужному не поддались ни английский язык, ни Шекспир: Посол Украины в Британии дважды публично опозорился в Лондоне

Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный дважды опозорился в Лондоне. Сначала у него возникли трудности с английским языком и он не сумел сказать элементарную фразу, попросил переводчика, а после переврал Шекспира, спутав сюжеты двух знаменитых трагедий, известных каждому школьнику.

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Maxim
To be, or not  - to be , чего сложного..
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