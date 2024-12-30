Чем удивит главный ледовый городок Кургана. Фото

В ледовом городке на площади имени Ленина в Кургане открылся каток. Скоро горожан порадуют своим выступлением артисты Дома народного творчества, а в новогодний вечер курганцев ждет концерт тюменской группы «Космос».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии