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Военкор: взятие Липцов придаст наступлению ВС РФ на Харьковщине стратегический характер

Военкор: взятие Липцов придаст наступлению ВС РФ на Харьковщине стратегический характер

Две недели ВС РФ ведут наступательные действия на севере Харьковщины. За это время российским войскам удалось взять под свой контроль два крупных участка приграничной местности для создания буферной зоны.

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