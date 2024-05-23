Военкор: взятие Липцов придаст наступлению ВС РФ на Харьковщине стратегический характер

Две недели ВС РФ ведут наступательные действия на севере Харьковщины. За это время российским войскам удалось взять под свой контроль два крупных участка приграничной местности для создания буферной зоны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии