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АТОР: россияне могут оформлять электронные визы на Тайвань

АТОР: россияне могут оформлять электронные визы на Тайвань

Граждане России с 7 июля получили возможность оформлять электронные визы для поездок на Тайвань. Программа действует в тестовом режиме до июля 2027 года и в случае успешной реализации может быть продлена.

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