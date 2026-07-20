БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Economist: В Генштабе ВСУ в разгаре грязная борьба за власть — «новые воры» против «шинелей»

Economist: В Генштабе ВСУ в разгаре грязная борьба за власть — «новые воры» против «шинелей»

Кресло под министром обороны Федоровым держится только любовью Зеленского Константин Ольшанский На фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Фото: AP/TASS) Военное руководство Украины переругалось вдрызг, что ставит под угрозу всю украинскую оборону, пишет британское издание Economist.

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