Власти усилят контроль за наценками на продукты

РЕН ТВ Правительство России расширяет контроль за ценами на продовольственные товары. Согласно новому законопроекту, доступ к данным ФНС о ценах, объемах продаж и финансовых показателях бизнеса получат сразу пять ведомств.
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