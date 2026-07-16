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РЕН ТВ

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Власти усилят контроль за наценками на продукты

Власти усилят контроль за наценками на продукты

РЕН ТВ Правительство России расширяет контроль за ценами на продовольственные товары. Согласно новому законопроекту, доступ к данным ФНС о ценах, объемах продаж и финансовых показателях бизнеса получат сразу пять ведомств.

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