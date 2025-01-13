Из России с душой: создатели Sid Meier’s Civilization VII показали геймплей за Екатерину ВеликуюРазработчики из студии Firaxis Games продолжают знакомить игроков с историческими лидерами в глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VII.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)