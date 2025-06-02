Политика как он...
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Политика как она есть

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Ученые нашли «датчик жажды» в мозге млекопитающих

Ученые нашли «датчик жажды» в мозге млекопитающих

Китайские ученые из Столичного медицинского университета в Пекине идентифицировали ключевой белок TMEM63B, который отвечает за чувство жажды у млекопитающих.

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