Политика как он...
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Политика как она есть

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NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников

NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников

Телеканал NBC сообщил, что союзники и советники президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа полагают, что Белому дому необходимо найти «козла отпущения» в скандале с перепиской в мессенджере Signal.

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