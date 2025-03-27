NBC: Уолтц может стать козлом отпущения в скандале с перепиской чиновников

Телеканал NBC сообщил, что союзники и советники президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа полагают, что Белому дому необходимо найти «козла отпущения» в скандале с перепиской в мессенджере Signal.
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