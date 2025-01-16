ГУАП: создан тренажер-нейросеть для улучшения произношения на английском языке

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали тренажер для корректировки произношения на английском языке с использованием нейронных сетей.
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