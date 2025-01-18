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Парламентская газета

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Песни Великой Победы: «Выходила на берег Катюша…»

Песни Великой Победы: «Выходила на берег Катюша…»

Одна из самых известных во всем мире советских песен «Катюша» получила настолько большую популярность во время Великой Отечественной войны, что ее именем окрестили знаменитую боевую машину реактивной артиллерии «БМ-13», наводившую панический страх на фашистов.

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