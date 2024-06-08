МЧС предупреждает петербуржцев о грозах и сильном ветре в субботу

В Петербурге в субботу обещаны дожди, грозы и даже град. "По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 8 июня в Санкт-Петербурге начиная с 11-14 часов, с сохранением до конца дня местами ожидаются грозы", – заявили в пресс-службе МЧС по городу.