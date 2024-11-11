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«Люди даже не подозревают, что являются носителями» Ученые годами считали, что рак не заразен. Так ли это на самом деле?

«Люди даже не подозревают, что являются носителями» Ученые годами считали, что рак не заразен. Так ли это на самом деле?

В течение последнего столетия ученые были убеждены, что рак не является заразным заболеванием. Но исследования этой темы продолжаются, и некоторые факты заставляют научное сообщество если не сомневаться, то задумываться.

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