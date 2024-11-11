«Люди даже не подозревают, что являются носителями» Ученые годами считали, что рак не заразен. Так ли это на самом деле?

В течение последнего столетия ученые были убеждены, что рак не является заразным заболеванием. Но исследования этой темы продолжаются, и некоторые факты заставляют научное сообщество если не сомневаться, то задумываться.
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