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Совет ЕС обсудит 14 октября введение виз ограниченного действия для россиян

Совет ЕС обсудит 14 октября введение виз ограниченного действия для россиян

Совет Европейского союза в среду, 14 октября, обсудит введение виз ограниченного действия для граждан России.

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